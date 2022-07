Governo e Vaticano non si fidano di Gualtieri e preparano il piano B sui rifiuti di Roma

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 luglio 2022)non sidell'Ama e di. Non sono affatto sicuri che soggetto attuatore e commissario per il Giubileo siano realmente in grado di superare gli ostacoli di ordine tecnico, logistico e politico e a realizzare dunque in tempo utile il termovalorizzatore promesso. Il Parlamento ha conferito al sindaco dii poteri speciali ma la strada verso l'inceneritore è tutt'altro che spianata. Anzi, l'emergenza quotidiana, dopo l'incendio che ha ridotto in cenere il Tmb di Malagrotta, è diventata straordinaria. C'è chi accusa tecnici e dirigenti della municipalizzatana di non fare abbastanza, di versare in uno stato letargico. Per dirne una: non si sa ancora se l'area di Santa Palomba, alla periferia Sud della Capitale, sia abbastanza grande, idonea ad ...