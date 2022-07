Giro Donne 2022, Elisa Longo Borghini: “Faccio fatica con il caldo. Siamo qui per le tappe” (Di lunedì 4 luglio 2022) Aveva annunciato che il Giro Donne 2022 non sarebbe stato il suo appuntamento principale. Oggi Elisa Longo Borghini, nella quarta tappa, con partenza ed arrivo a Cesena, ha visto quasi crollare definitivamente le sue chance di podio in classifica generale. L’azzurra della Trek-Segafredo, infatti, ha chiuso sesta sul traguardo romagnolo nella giornata del successo di Annemiek van Vleuten: per l’ex campionessa italiana già cinque minuti di ritardo in graduatoria (è quarta attualmente). Le sue parole sui canali social della squadra: “E’ stata una giornata molto impegnativa perché faceva molto caldo e Faccio fatica con il caldo. Ho avuto un brutto momento sulla salita dove praticamente è scoppiata la gara, ho avuto un ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Aveva annunciato che ilnon sarebbe stato il suo appuntamento principale. Oggi, nella quarta tappa, con partenza ed arrivo a Cesena, ha visto quasi crollare definitivamente le sue chance di podio in classifica generale. L’azzurra della Trek-Segafredo, infatti, ha chiuso sesta sul traguardo romagnolo nella giornata del successo di Annemiek van Vleuten: per l’ex campionessa italiana già cinque minuti di ritardo in graduatoria (è quarta attualmente). Le sue parole sui canali social della squadra: “E’ stata una giornata molto impegnativa perché faceva moltocon il. Ho avuto un brutto momento sulla salita dove praticamente è scoppiata la gara, ho avuto un ...

