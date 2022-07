Ex vigilessa uccisa, a processo le figlie e Milani: “Stordita con un muffin avvelenato” (Di lunedì 4 luglio 2022) Lunedì mattina sono stati rinviati a giudizio il bergamasco Mirto Milani e le sorelle Paola e Silvia Zani: i tre sono accusati dell’uccisione di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di 52 anni uccisa l’otto maggio di un anno fa a Temù, paese dell’Alta Valle Camonica. Lo ha disposto il Gup Gaia Sorrentino nell’udienza preliminare: i tre saranno in aula a Brescia il prossimo 27 ottobre per il dibattimento, davanti alla prima sezione penale della corte d’Assise. Dovranno rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. I tre avevano confessato nelle scorse settimane, ammettendo le proprie responsabilità. Milani avrebbe raccontato le fasi del delitto anche un uomo recluso con lui nel carcere di Brescia. Avevano prima cercato di stordire la vittima preparando dei muffin farciti ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 luglio 2022) Lunedì mattina sono stati rinviati a giudizio il bergamasco Mirtoe le sorelle Paola e Silvia Zani: i tre sono accusati dell’uccisione di Laura Ziliani, l’exdi 52 annil’otto maggio di un anno fa a Temù, paese dell’Alta Valle Camonica. Lo ha disposto il Gup Gaia Sorrentino nell’udienza preliminare: i tre saranno in aula a Brescia il prossimo 27 ottobre per il dibattimento, davanti alla prima sezione penale della corte d’Assise. Dovranno rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. I tre avevano confessato nelle scorse settimane, ammettendo le proprie responsabilità.avrebbe raccontato le fasi del delitto anche un uomo recluso con lui nel carcere di Brescia. Avevano prima cercato di stordire la vittima preparando deifarciti ...

