Enrico Brignano, il momento difficile accanto a Flora Canto (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal 2014 Enrico Brignano è fidanzato con l’attrice e conduttrice Flora Canto, da cui ha avuto due figli, Martina, nata l’11 febbraio 2017 e Niccolò, venuto al mondo il 18 luglio 2021. Insieme la coppia ha vissuto momenti felici, ma anche difficili. Le varie prove della vita hanno reso il loro amore ancora più solido. (continua a leggere dopo le foto) I due si son mostrati sempre molto affiatati, non solo nella sfera privata, ma anche lavorativamente parlando. Tra Enrico Brignano e Flora Canto c’è una grandissima alchimia. Un legame unico, speciale nel suo genere. “Un’ora sola vi vorrei”, ad esempio, è un programma televisivo italiano trasmesso in prima serata su Rai 2 dal 22 settembre 2020 condotto da Enrico ... Leggi su tvzap (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal 2014è fidanzato con l’attrice e conduttrice, da cui ha avuto due figli, Martina, nata l’11 febbraio 2017 e Niccolò, venuto al mondo il 18 luglio 2021. Insieme la coppia ha vissuto momenti felici, ma anche difficili. Le varie prove della vita hanno reso il loro amore ancora più solido. (continua a leggere dopo le foto) I due si son mostrati sempre molto affiatati, non solo nella sfera privata, ma anche lavorativamente parlando. Trac’è una grandissima alchimia. Un legame unico, speciale nel suo genere. “Un’ora sola vi vorrei”, ad esempio, è un programma televisivo italiano trasmesso in prima serata su Rai 2 dal 22 settembre 2020 condotto da...

Pubblicità

likeavirginups : RT @ggguore: Leggo ora le parole di Andrea Pucci su Tommaso Zorzi. Onestamente zero sorpresa perché non mi ha MAI fatto ridere. Così come n… - musica_amore : Enrico Brignano - Astoria - pinostra : RT @newsdinapoli: Palazzo Reale Summer Fest, Enrico Brignano si racconta intervistato da Pino Strabioli #Cultura e Spettacoli #2022 #attore… - newsdinapoli : Palazzo Reale Summer Fest, Enrico Brignano si racconta intervistato da Pino Strabioli #Cultura e Spettacoli #2022… - ggguore : Leggo ora le parole di Andrea Pucci su Tommaso Zorzi. Onestamente zero sorpresa perché non mi ha MAI fatto ridere.… -