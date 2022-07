Draghi alla Marmolada annuncia impegni sul clima mentre si cercano i dispersi (Di lunedì 4 luglio 2022) Continuano senza sosta le ricerche dei dispersi nella tragedia della Marmolada, dove un seracco di ghiaccio grande quasi come due campi di calcio si è staccato travolgendo 30 persone che si trovavano a percorrere i sentieri sottostanti. Il bilancio purtroppo ancora parziale è di 8 vittime, di cui tre identificati, 8 feriti di cui due in condizioni delicate e purtroppo ancora 13 dispersi sulle quali ci sono poche speranze di poterli trovare in vita. Le tre vittime identificate sono Filippo Bari, guida alpina, Tommaso Carollo e Paolo Dani. Il premier Mario Draghi si è recato di persona a Canazei per vedere da vicino il luogo della tragedia. «Certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e dalla situazione climatica. Il Governo deve riflettere e prendere provvedimenti perché ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 luglio 2022) Continuano senza sosta le ricerche deinella tragedia della, dove un seracco di ghiaccio grande quasi come due campi di calcio si è staccato travolgendo 30 persone che si trovavano a percorrere i sentieri sottostanti. Il bilancio purtroppo ancora parziale è di 8 vittime, di cui tre identificati, 8 feriti di cui due in condizioni delicate e purtroppo ancora 13sulle quali ci sono poche speranze di poterli trovare in vita. Le tre vittime identificate sono Filippo Bari, guida alpina, Tommaso Carollo e Paolo Dani. Il premier Mariosi è recato di persona a Canazei per vedere da vicino il luogo della tragedia. «Certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e dsituazionetica. Il Governo deve riflettere e prendere provvedimenti perché ...

