Crollo sulla Marmolada | 7 morti e 13 dispersi Draghi | Non accada mai più

(Di lunedì 4 luglio 2022) «Ci sono molti reperti in superficie, anche umani. Le attività di sorvolo stanno andando avanti soprattutto con i droni. Ad ogni rinvenimento siamo pronti per il recupero, sempre in piena sicurezza. Non possiamo scavare: la massa di ghiaccio e roccia si è così consolidata che non si può incidere nemmeno con i picconi». Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso alpino nazionale, da Canazei coordina parte delle ricerche dei 13 ancoraa seguito deldi un gigantesco seracco di ghiaccio della. Sette le vittime accertate al momento, 3 i corpi identificati e 8 i feriti di cui 2 in gravissime condizioni negli ospedali di Trento, Belluno e Treviso. «Un bilancio provvisorio che potrebbe diventare ancora più drammatico - dice a LaPresse il capo della procura di Trento, Sandro Raimondi -. Come atto dovuto abbiamo ...