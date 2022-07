Crollo Marmolada, Draghi: 'Da Governo servono provvedimenti perché non accada più' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 luglio 2022 'Il Governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere provvedimenti affinché ciò che è successo sia meno probabile o addirittura non succeda più' così il Presidente del ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 luglio 2022 'Ildeve riflettere su quanto accaduto e prendereaffinché ciò che è successo sia meno probabile o addirittura non succeda più' così il Presidente del ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - MassimoChiaram7 : RT @lucanardi_space: Scusate se metto i puntini sulle i, ma le vittime del crollo sulla #Marmolada non sono vittime di una catastrofe natur… - pameladiverona : RT @sruotolo1: È una tragedia e il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime ma il crollo del #ghiacciaio sulla #Marmolada è colpa nos… -