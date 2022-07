Cristina Chiabotto è diventata mamma per la seconda volta

(Di lunedì 4 luglio 2022) Con una tenera foto su Instagram,ha annunciato di esserebis della piccola Sofia. A distanza di più di un anno dalla nascita della primogenita Luce, l’ex Miss Italia e il marito Marco Roscio, sono diventati genitori di un’altra bambina. “Una nuova vita con te” ha scritto lanelle storie postando le prime immagini di Sofia. Anche l’annuncio dellagravidanza diera arrivato tramite social: “Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti, oggi e sempre – scrive sui suoi canali social -. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa piu’ bella che potessi ...

Pubblicità

Una_Gioia_Mai : Si stava meglio quando la nostra ship del cuore era formata da Fabio Fulco e Cristina Chiabotto - SkyTG24 : Cristina Chiabotto di nuovo mamma: è nata la seconda figlia, Sofia. Il post su Instagram - LadyNews_ : #CristinaChiabotto è diventata mamma per la seconda volta: è nata Sofia - occhio_notizie : Gli auguri di follower, amici e vip non hanno tardato ad arrivare - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Cristina Chiabotto mamma bis: è nata Sofia, 14 mesi dopo la sorellina Luce -

diventa mamma per la seconda volta, è stata proprio lei a comunicarlo tramite i propri social. La bellissima show girl italiana è diventata mamma per la seconda volta. L'annuncio è ...Ad annunciare la lieta novella la stessaattraverso il suo profilo Instagram. Nella foto postata sui social, si vede la bambina (di cui i genitori hanno preferito non mostrare il ...Lo scorso aprile Cristina Chiabotto ha rivelato una magnifica notizia ai suoi fan: "presto saremo in quattro - scriveva - non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa". "Una nuov ...Con una tenera foto su Instagram, Cristina Chiabotto ha annunciato di essere diventata mamma bis della piccola Sofia. A distanza di più di un anno dalla ...