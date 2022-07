Pubblicità

teska76 : Con la cancellazione del #superbonus110 finalmente un mattone tornerà a costare il giusto. Ogni idea anche se buona… - Enzo531083732 : Si prega di non consumare grano ucraino, canadese e giapponese. perché cancerogeno. L'Unione Europea ha sospeso i c… -

PMI.it

del Fisco sui conti correnti: la procedura 25 Aprile 2022 In particolare, i nuovi algoritmi utilizzati, permetteranno l'incrocio tra i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti...E che coinvolge anche i mercati, sensibili agli oltre 100 miliardi di patrimonio ... Gli scandali sembrano comunque mettere in luce più una mancanza di efficaci, nonostante le 8 - ... Controlli finanziari incrociati: nuove procedure in vigore Sta per partire l'algoritmo anti evasione messo a punto dall'Agenzia delle Entrate e previsto dal nuovo decreto emanato dal Dicastero dell'Economia e ...E’ stato pubblicato lo studio “Le compagnie di navigazione: un’analisi economico-finanziaria – bilanci 2021 e trimestrale 2022”, elaborato (per il 7° anno consecutivo) dal ...