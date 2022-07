Calciomercato Inter, ora è tutto vero: l’hanno preso, c’è l’annuncio (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Inter di Marotta continua ad essere protagonista in sede di Calciomercato, visto che c’è stato un ulteriore annuncio in queste ore. L’Inter è stata sicuramente l’assoluta protagonista di questo primo mese di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono stati al centro di tante trattative sia in entrata che in uscita. La prima operazione ha riguardato Ivan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 luglio 2022) L’di Marotta continua ad essere protagonista in sede di, visto che c’è stato un ulteriore annuncio in queste ore. L’è stata sicuramente l’assoluta protagonista di questo primo mese di. I nerazzurri, infatti, sono stati al centro di tante trattative sia in entrata che in uscita. La prima operazione ha riguardato Ivan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SimoneTogna : #Bellanova al Coni: “sono contentissimo di essere all’#inter, dato che sono interista sin da bambino”. #calciomercato - DiMarzio : #Inter, #Bellanova è arrivato al CONI, dove svolgerà le visite per l’idoneità ???? - DiMarzio : #Inter, in corso le visite mediche per Raoul #Bellanova ???? #Calciomercato - Frances99584624 : RT @SimoneTogna: #Bellanova al Coni: “sono contentissimo di essere all’#inter, dato che sono interista sin da bambino”. #calciomercato - faso__ : RT @SimoneTogna: L’arrivo in sede di Raoul #Bellanova è previsto tra pochi minuti, intorno alle 15.30. Il laterale ex Cagliari firmerà un q… -