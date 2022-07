Askildsen | il futuro dice Cagliari | la situazione con la Samp

Pubblicità

Si seguono Nuytinck e Arslan dell'Udinese, già allenati da Gotti all'Udinese, edella ... Le prossime ore, intanto, potrebbero essere decisive per ildi Ousmane Dembélé, il cui ...Unche passerà, necessariamente, anche dal mercato: primo obiettivo il rinnovo proprio di ... A disposizione: 30 Ravaglia, 33 Falcone, 5 Sensi, 16, 26 Magnani, 27 Quagliarella, 28 Yepes,...Calciomercato Sampdoria, Askildsen richiesto in Serie B: il centrocampista norvegese conteso da Frosinone e Cagliari. Le ultime ...Sensi ha salutato, Askildsen è cercato dallo Spezia, Vieira non convince a pieno e Damsgaard è da valutare dopo l’anno passato in infermeria. Ecco che la Sampdoria ha messo nel mirino Fabregas ...