Ambra Angiolini, in perfetta forma a 45 anni mostra gli addominali (con ironia) Sembra che il tempo non passi per Ambra Angiolini. A giudicare dall'ultima foto che ha pubblicato su Instagram, non ha perso neanche un pizzico di quel piglio da ragazzina che ce l'ha fatta amare a Non è la Rai e che ha mantenuto nel tempo, anche dopo aver intrapreso una prolifica carriera da attrice. Ma se da una parte Madre Natura ci ha messo il suo zampino, dall'altra gli addominali scolpiti che mostra con orgoglio (e ironia) su Instagram sono frutto di un allenamento particolare. Ambra Angiolini su Instagram, addominali scolpiti e tanta ironia "41 gradi all'Ambra", scrive la Angiolini su Instagram con l'ironia che da sempre la contraddistingue.

