(Di domenica 3 luglio 2022) Nessun leader occidentale ha davanti a sé un'estate facile. Questo vale innanzitutto per Draghi che probabilmente, mediando, indurrà Conte a rassegnarsi a restare al governo, ma navigherà a vista in un anno di grandi sommovimenti, in casa e nel mondo

Pubblicità

AnciLiguria : RT @comuni_anci: FESTIVAL DELLE BUONE PRATICHE @Urbact_IT Quando? ? 7 e 8 luglio, Bari. Tra i tanti temi di cui parleremo: le grandi sfi… - comuni_anci : FESTIVAL DELLE BUONE PRATICHE @Urbact_IT Quando? ? 7 e 8 luglio, Bari. Tra i tanti temi di cui parleremo: le gra… - riotta : RT @lucialessi: Sfide globali e piccinerie interne: sarà la democrazia a salvare le democrazie @riotta Ma che gran caos - ale_spada : RT @HuffPostItalia: Sfide globali e piccinerie interne: sarà la democrazia a salvare le democrazie - lucialessi : Sfide globali e piccinerie interne: sarà la democrazia a salvare le democrazie @riotta Ma che gran caos -

L'HuffPost

... nell'attuale congiuntura, necessita di una particolare attenzione anche agli aspettidi ... Troppo alte e impegnative leche il Paese ha davanti. C'è preoccupazione per la situazione. Il ...Le aziendecercano i modi migliori di creare valore per il loro business, in genere ... Da un report di Forrester emerge che affrontare la maggior parte dellelegate alla modernizzazione ... Sfide globali e piccinerie interne: sarà la democrazia a salvare le democrazie (di G. Riotta) Il Capo dello Stato in occasione del giorno della festa americana del 4 lluglio ha sottlineato che "l'unità di intenti di fronte all'inaccettabile aggressione russa all'Ucraina va costantemente raffor ..."Per molto tempo si è pensato che la salvezza dell’umanità fosse nel proteggersi dalla natura, poi che fosse nel distanziarsene. Per via degli effetti ...