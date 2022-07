Renato Zero ricorda Irene Fargo con un post su Facebook: fan commossi (Di domenica 3 luglio 2022) Irene Fargo, nome d’arte di Flavia Pozzaglio è stata una cantante e attrice teatrale italiana. L’artista è scomparsa il primo luglio 2022 dopo una lunga malattia. La cantante e produttrice discografica Giovanna Nocetti ha confermato la scomparsa di Fargo con un post sui suoi social: “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace. Tua Giò”. In queste ore anche Renato Zero ha voluto salutare Irene Fargo con un post su Facebook: il suo messaggio di addio ha commosso i fan.



