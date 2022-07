Preghiera della sera del 3 Luglio 2022: “Illumina questa mia notte” (Di domenica 3 luglio 2022) “Illumina mia questa notte”. Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 3 luglio 2022) “mia”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concedercigrazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

