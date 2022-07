Pallanuoto maschile, Mondiali Budapest 2022: rimonta Italia ma ai rigori passa la Spagna, è argento Settebello (Di domenica 3 luglio 2022) L’Italia si arrende solo ai rigori nella finale del torneo di Pallanuoto maschile ai Mondiali di Budapest 2022. A fregiarsi dell’oro è la Spagna, che si impone per 9-9 (5-6 dcr); il Settebello di Sandro Campagna tocca il -4 ma rimonta fino alla parità, mostrando grandissimo carattere nonostante, per poi capitolare nei tiri dai cinque metri. Parte bene la Spagna, che sorprende la retroguardia azzurra con la ripartenza di Granados, che segna in solitaria; segue il gol di Munarriz, convalidato dal var, poi le reti di Di Somma e ancora Munarriz. Sotto di due gol, in pochi secondi arrivano i gol di Cannella e Bruni a ristabilire la parità con cui finisce il primo parziale (3-3). Il secondo quarto è però ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) L’si arrende solo ainella finale del torneo diaidi. A fregiarsi dell’oro è la, che si impone per 9-9 (5-6 dcr); ildi Sandro Campagna tocca il -4 mafino alla parità, mostrando grandissimo carattere nonostante, per poi capitolare nei tiri dai cinque metri. Parte bene la, che sorprende la retroguardia azzurra con la ripartenza di Granados, che segna in solitaria; segue il gol di Munarriz, convalidato dal var, poi le reti di Di Somma e ancora Munarriz. Sotto di due gol, in pochi secondi arrivano i gol di Cannella e Bruni a ristabilire la parità con cui finisce il primo parziale (3-3). Il secondo quarto è però ...

