Nikon | presentata la mirrorless Nikon Z 30

Leggi su tuttotek

(Di domenica 3 luglio 2022)presenta la nuovaZ 30 perfetta per il vlogger e i creatori di contenuti Disponibile sul mercato è laZ 30 la nuova fotocamera per il vlogging e la creazione di contenuti multimediali. Piccola, potente ed estremamente semplice da usare, questa nuova fotocameraè la scelta ideale per tutti coloro che desiderano andare oltre le prestazioni offerte da uno smartphone e creare vlog e contenuti video di qualità, mantenendo al contempo i feed fotografici coinvolgenti con immagini appassionanti e ricche di dettagli. Dall’unboxing dei prodotti alle ricette, dai viaggi al parkour, la nuovaZ 30 consente di creare con facilità video e vlog appassionanti e di qualità professionale con la chiarezza, la profondità di campo ...