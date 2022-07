(Di domenica 3 luglio 2022)il drammaticodel distacco dalla. Lei immagini riprese dal drone dell'attuale stato del ghiacciaio sono motivo di riflessione per gli esperti che denunciano una mancanza di neve drammatica rispetto agli anni precedenti.

Pubblicità

LaStampa : Marmolada, ecco il video del crollo della colonna di ghiaccio - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Ecco il video del crollo di ghiaccio e rocce in #Marmolada - TGR Trento - TgrRaiTrentino : Ecco il video del crollo di ghiaccio e rocce in #Marmolada - TGR Trento - Gazzettino : #punta rocca sulla #marmolada: ecco dove è crollato il blocco di ghiaccio - tribuna_treviso : Ecco il drammatico video del distacco dalla Marmolada -

ilgazzettino.it

Proprio ieri sullaera stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Ambientecome il clima potrebbe causare ...Meteo, caldo record: si annuncia una settimana rovente, le previsioni Così sulla, alla stazione di Punta Rocca (3.265 metri), il termometro è rientrato sotto lo zero la scorsa notte, - 0,4 ... Punta Rocca sulla Marmolada: ecco dove è crollato il blocco di ghiaccio Crollo sulla Marmolada: il distacco di un blocco di ghiaccio è avvenuto oggi, domenica 3 luglio 2022, nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale ...Roma, 3 luglio 2022 - Caldo record e allarme ghiacciai: un importante seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada: il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verific ...