Machach dice ufficialmente addio al Napoli: zero presenze in quattro anni” (Di domenica 3 luglio 2022) Il Napoli saluta Machach, il centrocampista francese saluta il club partenopeo dopo quattro anni: non è mai riuscito a debuttare in una gara ufficiale. CALCIOMERCATO Napoli– Machach addio AL Napoli. Una storia d’amore mai sbocciata. Una scintilla mai scoccata. Dopo quattro anni e tanti prestiti il Napoli e Zinedine Machach si dicono definitivamente addio. Il centrocampista nato a Marsiglia e di origine marocchina è un nuovo calciatore dello Ionikos Nikaias, formazione greca che milita nel massimo campionato: “Da Napoli, a Neapolis – si legge nel comunicato – PAE Ionikos annuncia l’acquisizione di Zinedine Machach, che ha firmato un ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 luglio 2022) Ilsaluta, il centrocampista francese saluta il club partenopeo dopo: non è mai riuscito a debuttare in una gara ufficiale. CALCIOMERCATOAL. Una storia d’amore mai sbocciata. Una scintilla mai scoccata. Dopoe tanti prestiti ile Zinedinesi dicono definitivamente. Il centrocampista nato a Marsiglia e di origine marocchina è un nuovo calciatore dello Ionikos Nikaias, formazione greca che milita nel massimo campionato: “Da, a Neapolis – si legge nel comunicato – PAE Ionikos annuncia l’acquisizione di Zinedine, che ha firmato un ...

