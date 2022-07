M5S | affondo Franceschini | la rabbia di eletti e vertici

(Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Le agenzie con l’di Dario– che invita il M5S a restare al suo posto nel governo o l’alleanza alle politiche del 2023 andrà a farsi benedire – manda in fibrillazioni le chat grilline, con parlamentari sul piede di guerra ma anche ipentastellati col fumo negli occhi. Le parole del responsabile della Cultura rimbalzano tra i 5 Stelle, alla vigilia del Consiglio nazionale che dovrà decidere la linea da tenere e l’incontro chiarificatore, nel pomeriggio, tra il premier Mario Draghi e il leader pentastellato Giuseppe Conte. Che al momento tace coi suoi sulle parole di, non reperibile telefonicamente, racconta chi ha provato a contattarlo in queste ore. Ma le chat interne, visionate dall’Adnkronos, si infiammano per le parole del ministro. “Il Pd vuole mandarci al ...

Chat grilline di fuoco: "Pd vuole mandarci al 2%, andasse a fan....". Ma Conte al momento tace