LIVE Sinner-Alcaraz 6-1 6-4 2-3 | Wimbledon 2022 in DIRETTA | lo spagnolo prova a scuotersi

Pubblicità

telodogratis : Sinner sfida Alcaraz, 6-1, 6-4 LIVE – FOTO - fisco24_info : Sinner sfida Alcaraz, 6-1, 6-4 LIVE - FOTO: L'altoatesino alla prova del giovane fenomeno spagnolo a Wimbledon, in… - glooit : Sinner sfida Alcaraz, 6-1, 6-4 LIVE - FOTO leggi su Gloo - settalese : RT @SkySport: ?? Il match è LIVE su #SkySport Tennis e in streaming su NOW ?? - EwAmArIa77 : RT @SkySport: ?? Il match è LIVE su #SkySport Tennis e in streaming su NOW ?? -

17:00 Alcaraz vince il sorteggio e sceglie di rispondere. Iniziato il riscaldamento. Tra poco meno di quattro minuti avrà inizio lo spettacolo. Buon tennis a tutti! 16:58 Ed eccoli qui che fanno il ...Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Janniksfida Carlos Alcaraz negli ottavi di finale di WimbledonL'ottavo di finale più giovane degli ultimi 37 tra l'altoaesino 21enne e il teenager spagnolo. I precedenti sono 2-0 per Carlos, ma l'erba è nuova per entrambi ...Whoever makes it through this evening will have a tough test on their hands in the quarter-finals, with Carlos Alcaraz or Jannik Sinner facing the winner it what would be a hugely anticipated match.