LIVE Sinner-Alcaraz 2-1, Wimbledon 2022 in DIRETTA: prime schermaglie tra i due giovani campioni (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bene Sinner, che impatta ottimamente la prima di Alcaraz trovando profondità con la ribattuta di dritto. 15-15 Stavolta è ottima la risposta di rovescio di Jannik. 15-0 Corta la risposta dell’italiano, e Carlos entra comodamente con il dritto. 2-1 Game Sinner. Non passa la risposta di rovescio di Alcaraz. L’azzurro torna a condurre in questo avvio di primo set. AD-40 ACE di seconda Sinner! 40-40 Drop e lob di Alcaraz, con Sinner che non riesce a trovare il campo con il rovescio spalle alla rete. Si va ai vantaggi. 40-30 Servizio e dritto solido di Jannik, che si procura la palla del 2-1. 30-30 Rovescio incrociato vincente potentissimo dello spagnolo. 30-15 Servizio, drop di dritto e ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Bene, che impatta ottimamente la prima ditrovando profondità con la ribattuta di dritto. 15-15 Stavolta è ottima la risposta di rovescio di Jannik. 15-0 Corta la risposta dell’italiano, e Carlos entra comodamente con il dritto. 2-1 Game. Non passa la risposta di rovescio di. L’azzurro torna a condurre in questo avvio di primo set. AD-40 ACE di seconda! 40-40 Drop e lob di, conche non riesce a trovare il campo con il rovescio spalle alla rete. Si va ai vantaggi. 40-30 Servizio e dritto solido di Jannik, che si procura la palla del 2-1. 30-30 Rovescio incrociato vincente potentissimo dello spagnolo. 30-15 Servizio, drop di dritto e ...

