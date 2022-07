Inter, Dumfries è una plusvalenza, ma i nerazzurri non vogliono privarsene (Di domenica 3 luglio 2022) L’Inter con Dumfries avrebbe una plusvalenza assicurata: i nerazzurri ci penserebbero però solo in caso di una offerta irrinunciabile L’Inter non vuole privarsi di Dumfries. Non è un mistero però che una maxi offerta (da almeno 40 milioni) possa in qualche modo far vacillare le certezze della società nerazzurra, che necessità di fare cassa e soprattutto di creare qualche plusvalenza. «Eppure, nonostante le esigenze di bilancio e il famoso sacrificio da compiere necessariamente, in viale della Liberazione c’è la volontà di trattenere l’ex Psv. Perché si è dimostrato un punto di forza in un ruolo determinante per gli schemi di Inzaghi. Perché già è cambiata la corsia opposta con il passaggio di testimone tra Perisic e Gosens. E perché l’olandese ha tra l’altro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) L’conavrebbe unaassicurata: ici penserebbero però solo in caso di una offerta irrinunciabile L’non vuole privarsi di. Non è un mistero però che una maxi offerta (da almeno 40 milioni) possa in qualche modo far vacillare le certezze della società nerazzurra, che necessità di fare cassa e soprattutto di creare qualche. «Eppure, nonostante le esigenze di bilancio e il famoso sacrificio da compiere necessariamente, in viale della Liberazione c’è la volontà di trattenere l’ex Psv. Perché si è dimostrato un punto di forza in un ruolo determinante per gli schemi di Inzaghi. Perché già è cambiata la corsia opposta con il passaggio di testimone tra Perisic e Gosens. E perché l’olandese ha tra l’altro ...

