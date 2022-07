Il Paradiso delle Signore, gli attori a Benevento per parlare della soap (Di domenica 3 luglio 2022) In attesa di scoprire come si svolgerà la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, nei prossimi caldi giorni estivi si terrà un evento che porterà alcuni attori a partecipare al BCT 2022 (Benevento Cinema Televisione). Si tratta di un evento di enorme portata, aperto soltanto a coloro che prenoteranno in anticipo. A parteciparvi saranno molti volti amati della daily soap di mamma Rai, tra cui anche Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni. In seguito maggiori dettagli come la data dell'evento, gli attori che prenderanno parte all'evento e come prenotare! Ecco gli attori de Il Paradiso delle Signore che parteciperanno al BCT 2022 Il Festival Nazionale del Cinema e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 3 luglio 2022) In attesa di scoprire come si svolgerà la settima stagione de Il, nei prossimi caldi giorni estivi si terrà un evento che porterà alcunia partecipare al BCT 2022 (Cinema Televisione). Si tratta di un evento di enorme portata, aperto soltanto a coloro che prenoteranno in anticipo. A parteciparvi saranno molti volti amatidailydi mamma Rai, tra cui anche Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni. In seguito maggiori dettagli come la data dell'evento, gliche prenderanno parte all'evento e come prenotare! Ecco glide Ilche parteciperanno al BCT 2022 Il Festival Nazionale del Cinema e ...

Pubblicità

c4nyonwalls : ascoltare musica r&b al mare con il rumore delle onde. questo è il paradiso. - XIENING0LD : Piove in discoteca di Paradiso Tommaso purtroppo sa di avere un pubblico di nostalgici delle disco retrò and im one… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 7: in arrivo Tancredi di Sant'Erasmo, fratello di Marco? Ecco chi lo interpreterà… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 7, chi è Matilde Frigerio di Sant'Erasmo - infoitcultura : Paradiso delle Signore, arriva Tancredi di Sant'Erasmo: caos per colpa sua -