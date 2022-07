De Laurentiis torna dagli USA | pronto il colpo a sorpresa

(Di domenica 3 luglio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De, tornerà prestoStati Uniti d’America,ilper il tifosi. CALCIOMERCATO NAPOLI– Aurelio De, presidente del calcio Napoli farà presto ritornoStati Uniti d’America, fulcro dei suoi interessi cinematografici. Deè stato in costante contato con Giuntatoli e Spalletti ha seguito passo passo tutte le operazioni. ADL sa che bisognerà trovare una soluzione agli scontenti del gruppo azzurro: Politano e Demme. Da definire anche le questioni dei rinnovi di Koulibaly e Fabian Ruiz. Il patron del Napoli non è nuovo a colpi di scena e quindi non si esclude a priori che possa fare un coup de théâtre ed annunciare al’accordo con Mertens. Dries Mertens non ha ...

Così come ciclicamente,la speranza di Aurelio Dedi realizzare un colpo alla Higuain. I presupposti sono questi: il Napoli può fare eccezioni a monte ingaggi e commissioni. A patto, ...Calciomercato Napoli news/di moda Brekalo. Koulibaly può rinnovare Calciomercato Napoli news,... E allora per il senegalese potrebbe arrivare la classica offerta che Denon sarebbe in ... Napoli, De Laurentiis torna dagli States e potrebbe incontrare Mertens Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, tornerà presto dagli Stati Uniti d'America, pronto il colpo per il tifosi.Dries Mertens e il Napoli: storia al capolinea oppure no Al momento il giocatore ha rifiutato qualsiasi proposta arrivata ai suoi procuratori e questo fa pensare che nel breve periodo l’idea di un in ...