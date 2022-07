Corsport: considerati i debiti, vendere l’Inter frutterebbe 680 milioni (a Zhang ne rimarrebbero 230) (Di domenica 3 luglio 2022) l’Inter potrebbe essere venduta. Repubblica e Corriere dello Sport scrivono di un interessamento dei fondi. Sul Corriere dello Sport la solita interessantissima analisi di Alessandro Giudice per distacco la voce più interessante del cosiddetto giornalismo economico-finanziario applicato al calcio. Da un lato, il management concluse in estate due enormi operazioni, cedendo Lukaku al Chelsea per 115 milioni e Hakimi al Psg per 67. Dall’altro, la proprietà ottenne dal fondo Oaktree Capital, a fronte del pegno delle azioni, un prestito da 292 milioni di cui solo 75 milioni sono scesi all’Inter, dando ossigeno alle casse del club mentre 130 risultavano ancora sui conti della controllante lussemburghese lo scorso dicembre consentendo a Zhang ulteriori spazi di manovra. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022)potrebbe essere venduta. Repubblica e Corriere dello Sport scrivono di un interessamento dei fondi. Sul Corriere dello Sport la solita interessantissima analisi di Alessandro Giudice per distacco la voce più interessante del cosiddetto giornalismo economico-finanziario applicato al calcio. Da un lato, il management concluse in estate due enormi operazioni, cedendo Lukaku al Chelsea per 115e Hakimi al Psg per 67. Dall’altro, la proprietà ottenne dal fondo Oaktree Capital, a fronte del pegno delle azioni, un prestito da 292di cui solo 75sono scesi al, dando ossigeno alle casse del club mentre 130 risultavano ancora sui conti della controllante lussemburghese lo scorso dicembre consentendo aulteriori spazi di manovra. ...

Pubblicità

napolista : Corsport: considerati i debiti, vendere l’Inter frutterebbe 680 milioni (a Zhang ne rimarrebbero 230)… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: Dubbio CorSport: L’Inter correrà il rischio di non avere Dybala o invece, sommati i vari risparmi di stipendi e considera… - mr_kubra : RT @90ordnasselA: Dubbio CorSport: L’Inter correrà il rischio di non avere Dybala o invece, sommati i vari risparmi di stipendi e considera… - 90ordnasselA : Dubbio CorSport: L’Inter correrà il rischio di non avere Dybala o invece, sommati i vari risparmi di stipendi e con… -

Corsport: considerati i debiti, l'Inter non vale più di 680 milioni (a Zhang ne rimmarrebbero 230) - ilNapolista IlNapolista CorSport: il Milan rinnova Maldini parlando di 'continuità', nulla è cambiato nella catena di comando - ilNapolista «Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro club». Il nodo sta tutto in quella parola, “continuità”, scrive il quotidiano sportivo. “Alla fine, pe ... Il CorSport titola così: "Milan, avanti tutta con Maldini" Il Corriere dello Sport titola: 'Milan, avanti tutta con Maldini'. Il direttore tecnico rossonero però ha dovuto trovare un compromesso, avrà sì maggiori libertà ma allo stesso tempo dovrà comunque pa ... «Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro club». Il nodo sta tutto in quella parola, “continuità”, scrive il quotidiano sportivo. “Alla fine, pe ...Il Corriere dello Sport titola: 'Milan, avanti tutta con Maldini'. Il direttore tecnico rossonero però ha dovuto trovare un compromesso, avrà sì maggiori libertà ma allo stesso tempo dovrà comunque pa ...