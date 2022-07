Corsa a tre per Dybala, Maradona Jr gli scrive: “A Napoli come un re” (Di domenica 3 luglio 2022) Paulo Dybala è l’uomo dei sogni del Napoli, il calciatore è svincolato ma ha un ingaggio molto alto, lo seguono pur Milan e Inter. L’argentino ha lasciato la Juve proprio perché non ha trovato l’accordo economico sull’ingaggio. Eppure ora Dybala si trova senza squadra anche perché Marotta ha preferito prima piazzare il colpo Lukaku e poi, se riuscirà a liberare spazio salariale, cercherà di chiudere pure per l’argentino. Intanto nella Corsa spero Dybala è entrato il Napoli. Il problema resta l’ingaggio troppo elevato richiesto dal giocatore, ma da più parti si parla di un colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis. Un colpo capace di fare vendere in un batter d’occhio 50 Mila abbonamenti e riaccendere l’entusiasmo. Ma nella Corsa a Dybala c’è di diritto ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 luglio 2022) Pauloè l’uomo dei sogni del, il calciatore è svincolato ma ha un ingaggio molto alto, lo seguono pur Milan e Inter. L’argentino ha lasciato la Juve proprio perché non ha trovato l’accordo economico sull’ingaggio. Eppure orasi trova senza squadra anche perché Marotta ha preferito prima piazzare il colpo Lukaku e poi, se riuscirà a liberare spazio salariale, cercherà di chiudere pure per l’argentino. Intanto nellasperoè entrato il. Il problema resta l’ingaggio troppo elevato richiesto dal giocatore, ma da più parti si parla di un colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis. Un colpo capace di fare vendere in un batter d’occhio 50 Mila abbonamenti e riaccendere l’entusiasmo. Ma nellac’è di diritto ...

