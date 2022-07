Copenaghen, sparatoria in un centro commerciale: “Diverse vittime” (Di domenica 3 luglio 2022) Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un centro commerciale a Copenaghen, dove si registrano Diverse vittime. Lo fa sapere la polizia danese. “Sono stati sparati colpi e Diverse persone sono state colpite. Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la polizia”, scrive la polizia di Copenaghen su Twitter confermando la sparatoria nel centro commerciale commerciale Field ad Amager. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un, dove si registrano. Lo fa sapere la polizia danese. “Sono stati sparati colpi epersone sono state colpite. Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la polizia”, scrive la polizia disu Twitter confermando lanelField ad Amager. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

