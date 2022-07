Chiedilo a Zona Wrestling #620

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 3 luglio 2022) Edizione numero 620 del, in questa domenica 3 luglio 2022. Benvenuti a tutti amici appassionati die ben ritrovati per un giorno in più sulle nostre pagine. Money in the Bank p appena passato agli archivi e chiaramente, per questioni di umana resistenza, le risposte riguardo al PPV sono da leggersi come se l’evento non fosse ancora andato in scena. Partiamo subito quindi, e come sempre, da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da Andrea: Ciao Giovy volevo chiederti.. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Forbidden Door è stato un grande spettacolo, se non ci fosse stato l’infortunio ad Adam Cole, l’incontro per il titolo IWGP poteva candidarsi a Match dell’anno? 1) Non saprei, ho come l’impressione che comunque sia si sarebbe fermato a livello che abbiamo visto. ...