Calciomercato Salernitana: dietrofront Ederson, andrà alla Salernitana (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato Salernitana: nonostante le parole di De Sanctis, è questione di ore il passaggio di Ederson all'Atalanta Dopo le parole di Morgan De Sanctis, nuovo ds della Salernitana, arriva un clamoroso dietrofront per quanto riguarda il futuro di Ederson. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, il calciatore ha trovato un accordo con l'Atalanta e oggi non si è allenato con i granata. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità. alla Salernitana arriva in cambio Lovato a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

