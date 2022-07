Buon compleanno Giomaria Bellu | Pierluigi Battista…

(Di domenica 3 luglio 2022) …Gaspare Massimo Martino, Diana Bracco, Walter Veltroni, Tom Cruise, Osvaldo Bagnoli, Enrico Intra, Adriano Aragozzini, Angelo Benedicto Sormani, Mario Zanin, Ezio Zermiani, Vito Bonsignore, Michel Polnareff, Nello Santin, Emilio Albertario, Paolo Hutter, Michele Soavi, Andrea Enria, Stefano Desideri, Flavio Insinna, Catia Polidori, Julian Assange, Laura Bottici, Ruggero Radice, Antonio Filippini, Emanuele Filippini, Rawdeath, Michael Agazzi, Francesca Cipriani, Paolo Bernini, Carmelo Gitto, Sebastian Vettel, Enrico Cotza, Matteo Emmolo, Thomas Hertaux, Denis d’Onofrio, Fabio Aru, Nenad Krsticic, Federica Primavera, Francesca Reviglio… Oggi 3 luglio compiono gli anni: Gaspare Massimo Martino, dirigente d’azienda; Osvaldo Bagnoli, ex calciatore, allenatore; Enrico Intra, pianista, compositore, direttore d’orchestra; Eder Rigonat, ex calciatore; Adriano Aragozzini, giornalista, ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Oggi Zaniolo compie 23 anni! Buon compleanno, Nicolò! ?? #ASRoma - Azzurri : ?? Buon compleanno a Nicolò #Zaniolo che compie 23 anni! #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro - UEFAcom_it : Buon compleanno, Nicolò Zaniolo ?? #UECL - CarraroMartina : RT @alevettel5: Auguri al mio uomo?? Buon compleanno Seb - DavideRavarini : @tonia_cirelli Auguriiiii...Buon Compleanno..?????? -

Collettiva.it

... accompagnando ilcon numeri speciali dedicati ai migliori servizi pubblicati in sessant'... Non sta a me dirlo, la conferma arriva dai sondaggi, dalle ricerche di mercato, dalsenso. Il ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Compie oggi ventitré anni Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma che in passato è cresciuto nel settore giovanile del Genoa prima di ... Buon compleanno alla radio Varazze festeggia i primi 100 anni della Banda Musicale "Cardinal Cagliero", un grandissimo traguardo per la Banda Musicale del paese ...Sono trascorsi esattamente 15 anni dal lancio del primo Assassin's Creed: ripercorriamo insieme l'evoluzione dell'ormai iconica saga di Ubisoft ...