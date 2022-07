Assegno unico e universale 2022 per i figli: gli importi previsti e come presentare la richiesta - GUIDA Inps (Di domenica 3 luglio 2022) Dall'1 gennaio 2022 è possibile richiedere all’Inps il nuovo Assegno unico e universale per i figli a carico . E' "o nline la domanda per richiedere l' Assegno unico universale - scrive l'Inps sui social... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 luglio 2022) Dall'1 gennaioè possibile richiedere all’il nuovoper ia carico . E' "o nline la domanda per richiedere l'- scrive l'sui social...

Pubblicità

PAULASIA6 : @INPS_it Per favore, sta dicendo che la domanda di assegno unico figlio è scaduta. - PAULASIA6 : @INPS_it Buongiorno, per favore, sta dicendo che non possiamo richiedere l'assegno unico . - zazoomblog : INPS assegno unico luglio: le date di pagamento - #assegno #unico #luglio: #pagamento - infoitinterno : Assegno unico senza limiti di isee, arriva il si - CardaniLaura : @mataharimente @amaricord No bbboni tutti, io prendo 50 euro al mese di assegno unico (manco abbiamo casa di propri… -