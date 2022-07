Wimbledon 2022: Swiatek cade contro Cornet al terzo turno, si ferma la striscia record di vittorie (Di sabato 2 luglio 2022) Risultato clamoroso a Londra nel terzo turno di Wimbledon. Nel tabellone femminile cade la testa di serie numero 1, la prima nel ranking WTA e dominatrice su tutta la linea di questo 2022. La francese Alizé Cornet è riuscita ad eliminare in due set la polacca Iga Swiatek, con il netto punteggio di 6-4 6-2. Si ferma qui dunque la striscia di successi consecutivi di Swiatek, arrivata a quota 37 con la vittoria al secondo turno contro Lesley Pattinama Kerkhove. Nel nuovo millennio nessuno era riuscito a fare meglio di lei, con Serena Williams che si fermò a 34 nel 2013 e Venus Williams che nel 2000 arrivò a 35. Nella speciale classifica di tutti i tempi, la striscia della ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Risultato clamoroso a Londra neldi. Nel tabellone femminilela testa di serie numero 1, la prima nel ranking WTA e dominatrice su tutta la linea di questo. La francese Alizéè riuscita ad eliminare in due set la polacca Iga, con il netto punteggio di 6-4 6-2. Siqui dunque ladi successi consecutivi di, arrivata a quota 37 con la vittoria al secondoLesley Pattinama Kerkhove. Nel nuovo millennio nessuno era riuscito a fare meglio di lei, con Serena Williams che si fermò a 34 nel 2013 e Venus Williams che nel 2000 arrivò a 35. Nella speciale classifica di tutti i tempi, ladella ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - SkySport : A #Wimbledon c'è #NadalSonego, ma anche un'imperdibile #TsitsipasKyrgios: il programma da sogno di oggi su Sky… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2022 - Lorenzo Sonego sfida per la prima volta in carriera Rafael Nadal per provare a vola… - falconhamada_90 : RT @SkySport: ?? Tra poco su #SkySport Uno c'è #Sonego-#Nadal: pronti per un match da sogno? Gli aggiornamenti LIVE qui?? -