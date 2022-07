Vrsaljko | dopo l’Atletico Madrid firma con i greci dell’Olympiacos

(Di sabato 2 luglio 2022)hato con idell’Olympiakos. L’ex Sassuolo giocherà con i biancorossi ateniesi fino al 2025 Simehato il suo contratto come nuovo giocatore. l’ex Sassuolo e Atleticoha lasciato i colchoneros e per isi tratta di un affare a parametro zero. ????? ??? ??????????? ??? ?????????? ? ???? ????????! / Simeis a member of the Olympiacos family! ???? #Olympiacos #Transfer #Welcome #Sime#Welcome#WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/pz8iCrIfM1— Olympiacos FC (47?) (@olympiacosfc) July 2, 2022 Il terzino croato hato un contratto valido fino a giugno 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24.

