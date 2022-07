**Ucraina: consiglio comunale, 'russi hanno attaccato Pavlograd'** (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "L'esercito russo ha attaccato la città di Pavlograd, nella regione di Dnipropetrovsk". Lo comunica il consiglio comunale sui suoi canali social. Il sito del Comune avvisa i cittadini di "correre immediatamente verso i rifugi" e di "non postare foto e video dell'esplosione su Internet", e aggiunge di essere "in attesa di informazioni ufficiali". Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "L'esercito russo hala città di, nella regione di Dnipropetrovsk". Lo comunica ilsui suoi canali social. Il sito del Comune avvisa i cittadini di "correre immediatamente verso i rifugi" e di "non postare foto e video dell'esplosione su Internet", e aggiunge di essere "in attesa di informazioni ufficiali".

