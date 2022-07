Tuffi, Mondiali 2022: Andreas Sargent Larsen accede alla semifinale dalla piattaforma, eliminato Timbretti Gugiu (Di sabato 2 luglio 2022) Obiettivo raggiunto per Andreas Sargent Larsen, che si è qualificato per la semifinale dell’individuale maschile dalla piattaforma ai Mondiali di Budapest, concludendo al sedicesimo posto. Non è riuscito, invece, a centrare la qualificazione Eduard Timbretti Gugiu, che ha commesso molti errori ed ha chiuso trentasettesimo. Una gara iniziata un po’ sottotono da Sargent Larsen con un triplo e mezzo carpiato da 54 punti. L’italo-danese si è poi riscattato con una crescita tuffo per tuffo, ottenendo anche 71 punti con uno strepitoso triplo e mezzo rovesciato raggruppato. L’azzurro ha poi sbagliato in chiusura il ritornato (solo 49.60), concludendo alla fine con un punteggio totale di ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Obiettivo raggiunto per, che si è qualificato per ladell’individuale maschile daidi Budapest, concludendo al sedicesimo posto. Non è riuscito, invece, a centrare la qualificazione Eduard, che ha commesso molti errori ed ha chiuso trentasettesimo. Una gara iniziata un po’ sottotono dacon un triplo e mezzo carpiato da 54 punti. L’italo-danese si è poi riscattato con una crescita tuffo per tuffo, ottenendo anche 71 punti con uno strepitoso triplo e mezzo rovesciato raggruppato. L’azzurro ha poi sbagliato in chiusura il ritornato (solo 49.60), concludendofine con un punteggio totale di ...

