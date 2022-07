«Ti faccio a pezzi come a Bergamo», denunciato 55enne (Di sabato 2 luglio 2022) È successo nel Bolognese, in casa l’uomo aveva un machete. Il riferimento è alla morte di Carol Maltesi, la donna uccisa e fatta a pezzi dall’ex fidanzato. Il suo corpo era stato ritrovato a Borno, in Vallecamonica. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 2 luglio 2022) È successo nel Bolognese, in casa l’uomo aveva un machete. Il riferimento è alla morte di Carol Maltesi, la donna uccisa e fatta adall’ex fidanzato. Il suo corpo era stato ritrovato a Borno, in Vallecamonica.

Pubblicità

darkchocostrong : RT @Il__Ross: Ci sono abituato ad essere in mille pezzi, non ci faccio più caso. 'So resistere a tutto.' - mukkus1 : Milano 40° all’ombra mi concedo il ventilatore per pochissimo tempo al giorno la presa si fa in mille pezzi e io a… - philodidin : RT @Rosy26008342: Ogni tanto mi faccio vedere anch'io... a piccoli pezzi ?? #selfie a metà ?? - TeresaFrezza3 : RT @MrtnG02: no raga io mi ammazzo per questi due pezzi di cuore mi fanno morire ogni volta IO NON CE LA FACCIO CON UNO CHE GLI DA DEL BAST… - Nutizieri : 'Ti faccio a pezzi come la pornostar di Bergamo': 55enne bolognese arrestato -