Sicilia | Floridia presenta la candidatura M5s alle primarie No ad accordi con Calenda e Renzi | “Non parliamo con chi denigra”

"Papessa straniera no. La Sicilia non è solo la mia Regione, la Sicilia è la mia ragione", così Barbara Floridia si è presentata in conferenza stampa sabato mattina a Palazzo dei Normanni, sede dell'assemblea regionale Siciliana. Inizia così la campagna elettorale come candidata del M5s alle primarie del centrosinistra. Il 23 luglio si voterà per decidere chi tra lei, Caterina Chinnici e Claudio Fava sarà il candidato alle Regionali del centrosinistra il prossimo autunno. Floridia è stata scelta a due ore dalla scadenza per la presentazione dei candidati e dopo più di tre giorni di grande tensione all'interno dei Cinque Stelle Siciliani.

