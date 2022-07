Salernitana | De Sanctis | “contatti diretti tra Iervolino e Cavani” | novità su Mertens e Botheim

(Di sabato 2 luglio 2022) Laè uno dei club più attivi sul fronte calciomercato, la squadra è reduce da una salvezza miracolosa e la dirigenza ha intenzione di confermarsi anche nella prossima stagione. Dopo l’addio con Sabatini, il presidenteha deciso di affidarsi a Morgan De. L’ex Roma si è sbilanciato in conferenza stampa sul mercato della. “? Va avanti la trattativa, abbiamo fiducia nella chiusura. Prima però si deve liberare dalla Federazione russa”. Sulle altre trattative: “perdi fatto la trattativa non è mai iniziata. Sta aspettando, spera ancora nel Napoli e comunque si sente ancora da Champions.? Abbiamo offerto 3 milioni fissi e 100mila euro a gol e proseguono icon ...

