Saldi estivi 2022 | al via in “quasi” tutte le regioni | i consigli per non sbagliare

(Di sabato 2 luglio 2022) Il primo weekend di luglio è quello in cui per tradizione partono ie ilnon fa eccezione. La regola vale perle, tranne la Sicilia, dove sono iniziati con un giorno di anticipo e il Trentino, dove il via è previsto per il 15. Alcune differenze, invece, si riscontrano per la fine delle promozioni. I primi a concludere questo periodo saranno i negozianti del Lazio, che lo faranno il 13 agosto, mentre il 16 è la volta della Liguria. Lombardia, Valle D’Aosta, Calabria, Campania e Sardegna chiudono il 30 agosto. Il 31 agosto è la volta del Veneto. Vi raccomandiamo... Angelina Jolie tra shopping e sorrisi Il 2 settembre sarà la data di fine della Basilicata, il 15 della Puglia. In Piemonte e Friuli Venezia ...

Pubblicità

2didenari : I #saldi estivi 2022 sono partiti nello scorso fine settimana. I commercianti sperano nella stagione, i consumatori… - yoghibimbo : ??????? Sono iniziati i SALDI estivi da #yoghibimbomonterotondo - FormatResearch : RT @ConfcommRoma: Sabato ?? ???????????? inizieranno i saldi estivi a Roma e come di consueto #ConfcommercioRoma ha elaborato insieme a @FormatRes… - ottopagine : Confesercenti Salerno: 'Saldi estivi tra carovita e voglia di ripresa' #Salerno - puntotweet : Saldi estivi Godeal24: chiave Windows 10 da 5,99€! Fino al 62% di sconto! -

sono già partiti in qualche Regione, ma se cerchiamo sul web possiamo anche scoprire delle ottime offerte in tema di vacanze. Si chiamano last minute e sono le occasioni dell'ultimo ...Ottieni Windows 10 originale a soli 5,99 durante i! Microsoft supporta gli utenti di Windows 10 per l'aggiornamento a Windows 11 gratuitamente! Le licenze che acquisti da Godeal24 non ...La stagione estiva è perfetta per i saldi, l'occasione giusta per recuperare qualche gioco dal proprio backlog ad un prezzo scontato e sfruttare il periodo estivo proprio per giocarli. Le offerte si ...Con l'inflazione che fa svettare i prezzi dei beni, tutto è rincarato in Italia, anche le vacanze. Fare qualche giorno delle meritate ferie potrebbe ...