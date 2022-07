Saldi, buona la prima a Napoli: gente in strada e file ai negozi (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutobuona partenza a Napoli nel primo giorno di Saldi estivi. Tanta la gente in strada e in alcuni negozi si registrano file per accedere ai camerini e alle casse. Immagini che non si vedevano da tempo e che testimoniano il desiderio delle persone di tornare alla normalità ma anche una maggiore propensione alla spesa. È l’abbigliamento a fare la parte del leone e sono in particolare alcune catene nazionali e internazionali a catalizzare l’attenzione dei consumatori. Saldi che nella maggior parte dei casi propongono sconti del 30 per cento ma non mancano negozi che già oggi offrono la merce in saldo del 50 per cento. E se tra gli acquirenti c’è chi si fa guidare dall’occasione, c’è anche chi invece aveva ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutopartenza anel primo giorno diestivi. Tanta laine in alcunisi registranoper accedere ai camerini e alle casse. Immagini che non si vedevano da tempo e che testimoniano il desiderio delle persone di tornare alla normalità ma anche una maggiore propensione alla spesa. È l’abbigliamento a fare la parte del leone e sono in particolare alcune catene nazionali e internazionali a catalizzare l’attenzione dei consumatori.che nella maggior parte dei casi propongono sconti del 30 per cento ma non mancanoche già oggi offrono la merce in saldo del 50 per cento. E se tra gli acquirenti c’è chi si fa guidare dall’occasione, c’è anche chi invece aveva ...

