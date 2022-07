Reddito di cittadinanza | chi riceverà una ‘quattordicesima’ a luglio

Leggi su consumatore

(Di sabato 2 luglio 2022) Ildiviene erogato per 12 mensilità annuali. Tuttavia apotrebbero sommarsi delle entrate aggiuntive Ildisupporta le famiglie in stato di difficoltà economica. I numeri dei richiedenti sono in crescita, e questo dimostra come la povertà assoluta in Italia, dato recentemente confermato dall’Istat, sia in aumento. Viene erogato L'articolo proviene da Consumatore.com.