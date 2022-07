Proscritti d’Italia | la lista dei putiniani veri o presunti grida ancora vendetta

(Di sabato 2 luglio 2022) «L’attività dell’informativa non ha nulla a che vedere con l’intelligence, nulla che possa essere schedatura, dossieraggio di persone. Mi spiace non poco visto che in questi mesi ho sempre sottolineato che unico antidoto alla disinformazione è la libertà di pensiero», ha affermato Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla sicurezza della Repubblica, durante la conferenza stampa del 10 giugno scorso, convocata d’urgenza dopo lo scandalo del dossieraggio dei giornalisti italiani – pretesamente– pubblicato sul Corriere della Sera. Il rapporto incriminato sui «» Pubblicato il 3 giugno, il rapporto dei servizi segreti italiani è arrivato lunedì 6 giugno al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, presieduto dal senatore ...

Pubblicità

Linkiesta.it

... Rappresaglia , in "Popolo", 25 giugno 1922. Anche il ... quanto agli assassini e di cui una traccia è data da I...... in un'economia moderna ed a misura'uomo, da garante del libero ... Vito, che se ne era fatto propugnatore ined in tutto il ... (Per queste ed altre notizie vedi il mio I: Pensatori ... Tu chiamale se vuoi proscrizioni, ma in realtà sono liste di descrizione del putinismo