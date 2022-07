Pubblicità

Piergiulio58 : I paesi europei stanno assistendo a un aumento significativo dei casi di Covid-19 stimolato da sottovarianti altame… -

ilmessaggero.it

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 LUGLIO/ +86.334 casi, +72 morti Kluge ha aggiunto: 'la diffusione delle sottovariantiBA.4 e BA.5', e 'l'aumento di, raduni ed eventi estivi', ...Ci sono, quindi, i presupposti per un'estate in linea con quella del 2019, se non addirittura al di sopra, a meno che la diffusione di5 non smorzi gli entusiasmi. Per le ferie estive un ... Omicron e viaggi, le regole da osservare: quali mascherine usare e quando vanno fatti i tamponi Luglio, tempo di vacanze e di viaggi, in Italia e all'estero, per molte persone, quest'anno purtroppo con lo spauracchio Covid, con il boom di contagi che si sta giorno dopo ...Si tratta del quinto arrivo negli ultimi quattro giorni sulle coste della Locride. I migranti, di nazionalità pakistana, giunti oggi sono 57 ...