Omicidio a Cosenza | un’insegnante 71enne uccisa a coltellate | il marito ha confessato

(Di sabato 2 luglio 2022) Ancora un caso di femminicidio. Una donna di 71 anni è stata trovata morta, riversa sul letto e con ferite di arma da taglio, a Mandatoriccio Marina in provincia di. Lele sarebbero state inflitte al torace e all’addome. Il73enne che non si trovava nell’abitazione, rintracciato è stato portato in caserma dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano dove, come riporta l’Adnkronos, ha poi. Dissidi familiari alla base dell’Secondo quanto apprende l’Adnkronos, alla base dell’ci sarebbero dissidi familiari. Già in passato la donna avrebbe subito maltrattamenti da parte del. LEGGI ANCHEuna suora italiana ad Haiti. Suor Luisa Dell'Orto era l'angelo dei bambini di ...

- Uccide la moglie con decine di coltellate all'addome e abbandona il suo cadavere sul letto ... Assume contorni macabri l'di Domenica Caligiuri, insegnante settantunenne, massacrata dal ......insegnante in pensione,è stata uccisa con alcune coltellate in casa,a Mandatoriccio (). Il ... La coppia aveva due figli, che al momento dell'non erano in casaDopo ore d'interrogatorio in caserma, l'uomo ha confessato il delitto. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, alla base dell’omicidio ci sarebbero dissidi familiari. Già in passato la donna avrebbe ...Da quanto si apprende i rapporti tra la vittima e il marito erano tesi e i litigi frequenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno portato in caserma il marito 73enne della donna, sospettato ...