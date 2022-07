Meret tra i pali? Spunta un dato sul Napoli: non succedeva da dieci anni! (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo settimane di incertezze, il Napoli ha preso la sua decisione sul portiere del prossimo anno, volendo puntare su Alex Meret piuttosto che su Ospina. Il colombiano, nonostante sia stato titolare nella quasi totalità degli impegni del Napoli di quest’anno, ha deciso di seguire un’altra strada e la sua firma con l’Al Nassr è sempre più vicina. Meret, invece, è alla ricerca di certezze e garanzie da parte di Luciano Spalletti e vuole dimostrare quello che non è riuscito a far vedere nel corso della stagione precedente. Un dato interessante Spunta sull’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello sport, che sottolinea come il giovane portiere sia il primo portiere italiano con la maglia del Napoli degli ultimi dieci anni. Meret ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo settimane di incertezze, ilha preso la sua decisione sul portiere del prossimo anno, volendo puntare su Alexpiuttosto che su Ospina. Il colombiano, nonostante sia stato titolare nella quasi totalità degli impegni deldi quest’anno, ha deciso di seguire un’altra strada e la sua firma con l’Al Nassr è sempre più vicina., invece, è alla ricerca di certezze e garanzie da parte di Luciano Spalletti e vuole dimostrare quello che non è riuscito a far vedere nel corso della stagione precedente. Uninteressantesull’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello sport, che sottolinea come il giovane portiere sia il primo portiere italiano con la maglia deldegli ultimianni....

Pubblicità

Vicidominus : @MrOnadde Tra Musso e Meret non so chi sia più inguaiato - _Sanesi_Matteo_ : @Marco70230489 Beh diciamo che Meret farà il titolare al Napoli visto il rinnovo e Perin gioca nella Juventus, poi… - Laudantes : Carnesecchi un profilo splendidamente compatibile pure con Meret. Alex non ha il suo gioco da dietro ma con lui co… - CalcioNapoli24 : - Ancellottismo : @GA7_Official Ma cosa c’è di cattivo gusto? Solo perché tu sei fissato per insigne? E quando prendi di mira Meret o… -