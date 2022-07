Le mosse di mercato del Napoli (Di sabato 2 luglio 2022) In un caldissimo mese di Luglio, il Napoli si muove in vista della prossima stagione durante la quale participerà a tre competizioni: Uefa Champions League, Serie A e Coppa Italia. Sono già arrivati al ritiro di Dimaro i primi acquisti, ovvero Kvaratskhelia e Olivera, ma per muovere i prossimi passi bisogna vendere alcuni giocatori in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 2 luglio 2022) In un caldissimo mese di Luglio, ilsi muove in vista della prossima stagione durante la quale participerà a tre competizioni: Uefa Champions League, Serie A e Coppa Italia. Sono già arrivati al ritiro di Dimaro i primi acquisti, ovvero Kvaratskhelia e Olivera, ma per muovere i prossimi passi bisogna vendere alcuni giocatori in L'articolo

Pubblicità

AndreaBeneforti : RT @CsSoldi: @danielcame @Fabrizio__66 Tipo l'ex portiere, pisano, sottolineo, ex forza Italia, ora lega, risottolineo che VOLEVA la confer… - CsSoldi : @danielcame @Fabrizio__66 Tipo l'ex portiere, pisano, sottolineo, ex forza Italia, ora lega, risottolineo che VOLEV… - sportli26181512 : NBA, R.J. Barrett commenta su Twitter il mercato dei Knicks: ma poi cancella un suo tweet: Insieme a Julius Randle,… - CalcioPillole : Ricco biennale dal #ManchesterUnited: #Eriksen però temporeggia, in attesa delle prossime mosse dei Red Devils sul… - Carlino_Modena : Mercato incerto, ultime mosse affidate al nuovo direttore Casadei -