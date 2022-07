Le Lega non si smentisce: 'Lo Ius scholae non porta più sicurezza sociale' (Di sabato 2 luglio 2022) La Lega non si smentisce. E si capisce ogni giorno di più perché in Italia abbiamo una delle destre più becere d'Europa che ha uno degli assi portanti nell'alimentare la paura delle migrazioni. "Lo ... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022) Lanon si. E si capisce ogni giorno di più perché in Italia abbiamo una delle destre più becere d'Europa che ha uno degli assinti nell'alimentare la paura delle migrazioni. "Lo ...

Pubblicità

borghi_claudio : ????Come fare una facile polemica da parte di un qualsiasi partitino contro la Lega? *Tutorial* ???? Buongiorno. Siete… - AlexBazzaro : Un ragazzzo leghista che dichiara la sua sessualità e critica una manifestazione, viene linciato. Dei diritti non g… - matteosalvinimi : Se la sinistra insiste con droga libera, cittadinanza facile e ddl Zan, faremo vedere di che pasta è fatta la Lega.… - donyp00288476 : RT @ZambelliLega: ?? CAOS AEROPORTI La Lega ha chiesto un confronto in Europa sul problema aeroporti. Negli scali di tutto il continente re… - Pierpao83699717 : RT @ilruttosovrano: Inutile ricordare come Lega e Fratelli d’Italia siano negazionisti dei cambiamenti climatici, con battute spiritose nei… -