La Procura Figc e la festa scudetto Milan: Tonali multato per la maglietta con le offese all'Inter (Di sabato 2 luglio 2022) La Procura Federale ha emesso le sanzioni per le intemperanze dei giocatori del Milan durante la festa scudetto, tra striscioni e cori contro l'ex Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport riporta alcuni stralci del comunicato che annuncia la chiusura delle indagini. «A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A. Krunic è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un'ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato ...

