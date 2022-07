F1, GP Gran Bretagna 2022: problemi tecnici sulla Ferrari di Leclerc? Anomalie in FP2 e in FP3 (Di sabato 2 luglio 2022) Manca poco alle qualifiche del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Silverstone le Ferrari nel corso delle prove libere 3 hanno messo in mostra un rendimento più problematico del previsto nel confronto sia con la Red Bull che con la Mercedes. Se le prestazioni della RB18 non sono una sorpresa nel computo generale della stagione, desta sensazione quanto di buono fatto dalle W13, meno afflitte dalla problematica del porpoising. La Rossa, invece, ne ha sofferto in maniera considerevole nel corso della FP3 e ciò è andato a incidere non poco nel tempo sul giro. Per la Rossa quindi criticità di vario genere e anche alcuni inconvenienti di natura tecnica sulla monoposto del monegasco Charles Leclerc. DIRETTA F1, GP Silverstone 2022 LIVE: ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Manca poco alle qualifiche del GP di, decimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Silverstone lenel corso delle prove libere 3 hanno messo in mostra un rendimento più problematico del previsto nel confronto sia con la Red Bull che con la Mercedes. Se le prestazioni della RB18 non sono una sorpresa nel computo generale della stagione, desta sensazione quanto di buono fatto dalle W13, meno afflitte dalla problematica del porpoising. La Rossa, invece, ne ha sofferto in maniera considerevole nel corso della FP3 e ciò è andato a incidere non poco nel tempo sul giro. Per la Rossa quindi criticità di vario genere e anche alcuni inconvenienti di natura tecnicamonoposto del monegasco Charles. DIRETTA F1, GP SilverstoneLIVE: ...

